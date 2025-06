Passaggio di Consegne al Lions Club Castel del Monte Host

Il Lions Club Castel del Monte Host, attivo nel Distretto 108 YA e parte integrante dell'organizzazione internazionale Lions Clubs International, rinnova il proprio impegno al servizio della comunità con il consueto passaggio di consegne tra il presidente uscente e il presidente entrante. Il Lions Club, come da missione del movimento lionistico, opera attraverso numerosi serviceI Lions Club si dedicano a servire la comunità attraverso progetti di volontariato e service, con particolare attenzione a:Salute: Supporto alla ricerca e alla prevenzione di malattie.Ambiente: Protezione dell'ambiente e promozione della sostenibilità.Giovani: Sostegno ai giovani e sviluppo di programmi Leo.Servizio alla comunità: Aiuto a persone anziane, disabili, e lotta alla fame.La 46^ Charter Night, tenutasi venerdì 20 giugno presso la suggestiva cornice di Borgo Sassi a Corato, ha celebrato non solo la fondazione del Club – avvenuta oltre 46 anni fa – ma anche il simbolico momento del cambio di leadership. Durante la cerimonia, la Presidente uscente Daniela Mattia di Corato ha passato il testimone al nuovo Presidente Sebastiano Carulli di Spinazzola, che guiderà il Club per l'anno sociale 2025-2026, in avvio il prossimo 1° luglio.Nel suo discorso di commiato, Daniela Mattia, al termine di un biennio di intensa attività lionistica e di leadership condivisa, ha tracciato un bilancio dei service svolti, annunciando con particolare orgoglio la conclusione del restauro della statua della Madonna Immacolata della Chiesa di San Benedetto di Corato, promosso e sostenuto dal Club.L'opera sarà presentata alla cittadinanza il prossimo sabato 28 giugno, restituendo alla comunità un importante simbolo di fede e patrimonio culturale.A seguire, il neo Presidente Sebastiano Carulli ha esposto le linee guida del suo mandato, improntato all'innovazione, all'apertura e al dialogo con il territorio, con particolare attenzione alla costruzione di sinergie tra le realtà sociali e istituzionali dei comuni di Corato, Andria e Spinazzola, città in cui il club opera. Tra gli obiettivi prioritari, anche l'ampliamento della base associativa e il coinvolgimento di nuove energie nella vita del Club.La serata si è conclusa con una cena conviviale, animata da entusiasmo e partecipazione, ascoltando la cantante Serena Mattia, e suggellata dal tradizionale taglio della torta, segno augurale di un nuovo anno lionistico ricco di progetti e opportunità di servizio, sempre nel segno del motto:"We Serve".