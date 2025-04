Lions Day in centro città

Powered by

Il Lions Club Castel del Monte Host, guidato dalla Presidente Daniela Mattia, è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare al Lions Day che si terrà sabato 13 aprile a Corato in via Duomo adiacenze Chiesa Matrice.Una giornata all'insegna della solidarietà, prevenzione e sensibilizzazione, durante la quale sarà possibile conoscere più da vicino le finalità e i valori del Lions Clubs International e le numerose attività di servizio promosse a livello locale.Tra le iniziative offerte alla cittadinanza, completamente gratuite:Controllo dell'udito grazie alla collaborazione con il nostro Partner AmplifonControllo odontoiatrico grazie al contributo del Centro Medico San Michele, con la disponibilità del Dott. Corrado MangioneUn'occasione importante per prendersi cura della propria salute, conoscere meglio il territorio e scoprire l'impegno costante del Lions Club nella promozione del benessere e del servizio alla comunità