Attualità

Le nuove sfide delle aree interne Lions Club a Corato per un convegno sul rischio spopolamento

Illustri ospiti intervengono in un meeting promosso dai Lions Club di Castel del Monte Host, Minervino Murge e Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Corato

Corato - mercoledì 15 ottobre 2025 14.54
Il prossimo venerdi 17 ottobre alle ore 18:00, la città di Corato ospiterà un importante incontro presso la Biblioteca Comunale M.R. Imbriani (Community Library, Sede Storica, P.zza Plebiscito n. 29) dedicato al tema delle "Nuove politiche di coesione" e al "Rischio spopolamento aree interne".
L'evento è promosso congiuntamente da tre Lions Club : il Lions Club Castel del Monte Host, il Lions Club Minervino M. Boemondo d'Altavilla e il Lions Club Bisceglie.
L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato.
Il panel dei relatori sarà di alto profilo:
L'On.le Francesco Ventola, Deputato al Parlamento Europeo.
Giacomo Rosa, Presidente di Svimar - Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne.
Gli interventi saranno arricchiti dalle voci dei presidenti dei club organizzatori .
A moderare l'incontro sarà Carlo Sacco della testata locale Corato Viva.
L'obiettivo del meeting è quello di analizzare e discutere le strategie e le politiche necessarie per contrastare il progressivo spopolamento delle aree interne e di valorizzare il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, fornendo spunti di riflessione e proposte concrete per il futuro di questi territori.
