Casillo Group assicura «attività regolare e in assoluta sicurezza»

Con una nota stampa Casillo Group tiene a sottolineare come tutte le operazioni nella filiera del frumento che fa capo al gruppo di Corato, presente in tutta Italia, si stanno svolgendo con sostanziale regolarità e sotto l'attenta vigilanza delle autorità, assicurando la massima attenzione alla salute pubblica.«La situazione di emergenza che viviamo in questi giorni ci chiama involontariamente ed inaspettatamente a svolgere un ruolo fondamentale per la salvaguardia della nostra intera comunità nazionale». - si legge nella nota.«Il nostro gruppo è presente in nove regioni italiane con quattordici impianti molitori. Innanzitutto possiamo assicurare che tutte le operazioni si stanno svolgendo con sostanziale regolarità e sotto l'attenta vigilanza delle autorità. Vi è una adeguata disponibilità di materie prime nazionali, vi sono flussi regolari provenienti dall'estero via mare, un po' meno fluidi, ma comunque presenti, gli approvvigionamenti esteri via terra.Ci sentiamo pertanto di segnalare, per parte nostra, una situazione regolare in tutta la catena distributiva della filiera del frumento. D'altra parte, dobbiamo evidenziare l'onore ed il senso di responsabilità con cui svolgiamo un ruolo, il cui contenuto sociale riduce, se non annulla, qualsiasi profilo economico. Ma il senso di responsabilità potrebbe ben poco se non ci fossero tante nostre collaboratrici e tanti nostri collaboratori che con piglio e concentrazione stanno governando processi complessi, in maniera encomiabile.A loro, come a tutti i trasportatori che stanno garantendo la puntuale consegna dei prodotti, devono andare la nostra profonda riconoscenza e gratitudine, perché questo è il momento non solo di lottare, ma anche di comprendere l'importanza del ruolo, a volte oscuro, svolto da alcuni di noi».