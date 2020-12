Centenario di Gianni Rodari, Corato diventa la città fantastica dei bambini

6 foto La mia città fantastica (alcuni lavori)

Nell'ambito del dicembre coratino, il Presidio del Libro di Corato ha proposto un concorso artistico-letterario in occasione del Centenario della nascita di Gianni Rodari rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia e agli studenti della scuola Primaria con l'obiettivo di stimolarne la creatività e la capacità espressiva.Il tema del concorso è stato "La mia città fantastica". Partendo dai racconti e dalle filastrocche del maestro Gianni Rodari, i bambini e le bambine hanno interpretato la propria città della fantasia.L'immaginazione dei bambini ha dato vita al Paese Spiritoso, per entrare nel quale è obbligatorio raccontare una barzelletta, alla Citta di Gelato con case di pan di spagna e strade di cioccolato.Tra le città con la S davanti compare anche Scorato. Nella città degli animali si può incontrare Lilly la giraffa, Gino l'elefante e Schiappa l'ippopotamo.La Città Fantastica è stata rappresentata con colori vivaci e immagini variopinte nelle quali sono stati inseriti elementi del vissuto quotidiano: giochi, colori, cieli blu e anche grigi, bambole, cartoni animati.Sono stati realizzati, con parole e creazioni di carta, giardini, alberi, altalene, biciclette, auto elettriche, orti sui tetti, pannelli solari, scuole colorate, scuole in cui si leggono i diritti, scuole in cui si leggono tanti libri. Sono state delineate città fantastiche, a misura di bambino e di adulto, città ideali, città genuine. Città educanti.Ancora una volta i bambini rivelano la straordinaria capacità di sbalordire gli adulti per i loro pensieri profondi, per le loro idee costruttive. Per la loro fantasia, valore in cui crede fortemente il maestro Rodari tanto da farne il perno della sua pedagogia, esplicitata in "Grammatica della Fantasia".Attraverso le creazioni realizzate si è avuta inoltre l'opportunità di sperimentare, coerentemente con il pensiero di Rodari, il valore della parola, il suo valore politico e narrativo quale strumento necessario per raccontare il mondo come è, o meglio ancora, come lo vorremmo e lo progettiamo.Le creazioni dei bambini che hanno partecipato, dalla Scuola dell'Infanzia Polivalente, all'IC Tattoli- De Gasperi, dalle classi dell'IC Cifarelli-Santarella, alle classi del Secondo Circolo Didattico Fornelli e dell'IC Battisti- Giovanni XXIII sono esposte nelle vetrine di numerosi esercizi commerciali di Corato, nelle librerie che hanno aderito, presso la Piccola Biblioteca di Comunità "Angela Pisicchio" in Via M. R. Imbriani, 35 e sull'albero di Natale di Piazza Palermo per l'intero mese di gennaio 2021.L'iniziativa è promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro con il patrocinio del Comune di Corato.