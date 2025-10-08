Leggere per donare il Carlino Ettore in aiuto all'Oncoematologia Pediatrica di Bari

Nell'ambito della FESTA DEI LETTORI dal tema:Tempi moderni. Fragilità, desiderio, trasformazioni, il Presidio del Libro di Corato propone l'iniziativa "I desideri che curano", lettura animata di "Ettore, un Carlino color Cappuccino" di Eleonora Loiodice, per bambini da 5 a 10 anni e i loro genitori.Ettore è un piccolo carlino che ama i taralli e le passeggiate, ma ha paura dei giudizi degli altri cani. Scoprirà ben presto il valore dell'amicizia e del coraggio.L'incontro vuole sensibilizzare sulla problematica del confronto con gli altri, del giudizio, della paura che talvolta bloccano il rapporto con il prossimo.In questa occasione i bimbi potranno lasciare un libero contributo in un piccolo salvadanaio. Il ricavato ottenuto sarà devoluto al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Bari e APLETI, grazie all' intervento della Cooperativa Sociale Verde&DintorniOnlus.Ascoltare la lettura di un libro ad alta voce sarà l'occasione per i bambini di curare i desideri di altri bambini.11 ottobre 2025Fondazione Luigi e Maria De Benedittis-Via M.R. Imbriani, 35Ore 18Accesso libero.Per info e prenotazioni: presidiolibrocorato@libero.itIniziativa realizzata con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell'Ufficio Scolastico RegionaleA cura del Presidio del Libro di Corato con il sostegno della Regione Puglia, il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Comune di Corato.In collaborazione con la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis.