libri bambini
libri bambini
Cultura

Leggere per donare il Carlino Ettore in aiuto all'Oncoematologia Pediatrica di Bari

Il Presidio del Libro di Corato unisce sensibilizzazione sul coraggio e solidarietà nella lettura animata per bambini "I desideri che curano"

Corato - mercoledì 8 ottobre 2025 7.01 Comunicato Stampa
Nell'ambito della FESTA DEI LETTORI dal tema:Tempi moderni. Fragilità, desiderio, trasformazioni, il Presidio del Libro di Corato propone l'iniziativa "I desideri che curano", lettura animata di "Ettore, un Carlino color Cappuccino" di Eleonora Loiodice, per bambini da 5 a 10 anni e i loro genitori.
Ettore è un piccolo carlino che ama i taralli e le passeggiate, ma ha paura dei giudizi degli altri cani. Scoprirà ben presto il valore dell'amicizia e del coraggio.
L'incontro vuole sensibilizzare sulla problematica del confronto con gli altri, del giudizio, della paura che talvolta bloccano il rapporto con il prossimo.
In questa occasione i bimbi potranno lasciare un libero contributo in un piccolo salvadanaio. Il ricavato ottenuto sarà devoluto al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Bari e APLETI, grazie all' intervento della Cooperativa Sociale Verde&DintorniOnlus.
Ascoltare la lettura di un libro ad alta voce sarà l'occasione per i bambini di curare i desideri di altri bambini.

11 ottobre 2025
Fondazione Luigi e Maria De Benedittis-Via M.R. Imbriani, 35
Ore 18
Accesso libero.
Per info e prenotazioni: presidiolibrocorato@libero.it
Iniziativa realizzata con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale
A cura del Presidio del Libro di Corato con il sostegno della Regione Puglia, il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Comune di Corato.
In collaborazione con la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis.

  • Presidio del Libro
Corato verso il futuro: firmato il protocollo d’intesa con Enel Distribuzione per il rinnovamento della rete elettrica cittadina
8 ottobre 2025 Corato verso il futuro: firmato il protocollo d’intesa con Enel Distribuzione per il rinnovamento della rete elettrica cittadina
Progetti di vita indipendente a Corato un convegno anffas su autonomia e legge dopo di noi
8 ottobre 2025 Progetti di vita indipendente a Corato un convegno anffas su autonomia e legge dopo di noi
Altri contenuti a tema
“Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice Eventi “Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice Presenterà il suo libro "L’Archeologia del contemporaneo in 10 oggetti"
"Racconti d'acqua": passeggiata letteraria per bambini dai 6 ai 10 anni Associazioni "Racconti d'acqua": passeggiata letteraria per bambini dai 6 ai 10 anni Appuntamento fissato per il 26 maggio
"Storie in voce. Letture ad alta voce per piccoli, futuri lettori": l'iniziativa promossa nell'ambito del "Maggio dei Libri" "Storie in voce. Letture ad alta voce per piccoli, futuri lettori": l'iniziativa promossa nell'ambito del "Maggio dei Libri" Coinvolte le studentesse della classe 1^ dell’IPC Tandoi, indirizzo Servizi per la sanità e assistenza sociale
 Mariella Medea Sivo presenta "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni 70"  Mariella Medea Sivo presenta "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni 70" Una raccolta di dodici racconti che sfumano tra il genere favolistico e il dramma dell’abisso umano
Ritorna finalmente la little free library in Piazza Vittorio Emanuele Vita di Città Ritorna finalmente la little free library in Piazza Vittorio Emanuele Il progetto, ideato dal Presidio del libro di Corate e Nati per Leggere ha subito parecchi atti vandalici in questi mesi
Corato riconfermata "Città che Legge" un traguardo di impegno culturale Corato riconfermata "Città che Legge" un traguardo di impegno culturale Questo prestigioso titolo, assegnato alle amministrazioni che si distinguono per il costante impegno nella promozione della lettura
Un incontro sulle città immaginarie di Gabriel Garcia Màrquez  Un incontro sulle città immaginarie di Gabriel Garcia Màrquez  Promosso dal Presidio del Libro domenica presso la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis
Ida Sassi presenta il suo ultimo libro "Fino all'ultimo battito" Ida Sassi presenta il suo ultimo libro "Fino all'ultimo battito" La scrittrice di origine coratina presenta il suo ultimo lavoro
Adriatica Industriale Virtus Corato, le riflessioni di coach Felice Carnicella
8 ottobre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, le riflessioni di coach Felice Carnicella
San Francesco d'Assisi al centro dell'iniziativa di "Amici dei Musei Corato "
8 ottobre 2025 San Francesco d'Assisi al centro dell'iniziativa di "Amici dei Musei Corato"
A Corato la presentazione ufficiale del progetto “In Bici tra Parco e Città”
8 ottobre 2025 A Corato la presentazione ufficiale del progetto “In Bici tra Parco e Città”
Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026
7 ottobre 2025 Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026
Intensificati i controlli della Polizia di Stato a Corato
7 ottobre 2025 Intensificati i controlli della Polizia di Stato a Corato
Nasce "Corato Sociale ", il nuovo progetto di welfare a misura di comunità
7 ottobre 2025 Nasce "Corato Sociale", il nuovo progetto di welfare a misura di comunità
A Corato "La Carovana della Prevenzione ": Despar rinnova la partnership con Komen Italia
7 ottobre 2025 A Corato "La Carovana della Prevenzione": Despar rinnova la partnership con Komen Italia
Rinasce il "Museo della Città e del Territorio " insieme al progetto SMICO
7 ottobre 2025 Rinasce il "Museo della Città e del Territorio" insieme al progetto SMICO
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.