𝐑𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐝’𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚 p𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝟔 𝐚𝐢 𝟏𝟎𝐚𝐧𝐧𝐢

Partenza ๐Ÿฎ๐Ÿฒ M๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿณ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ dalla Fondazione Luigi e Maria De Benedittis in via M.R. Imbriani per raggiungere Piazza Sedile e Piazza Vittorio Emanuele con sosta alla Little Free Library

In occasione del Maggio dei Libri, il Presidio del Libro di Corato ha organizzato una passeggiata letteraria per bambini dai 6 ai 10 anni nel corso della quale verrร letto l'albo ad alta voce: "L'uomo d'acqua e la sua fontana" di Gabriel Pacheco, ed. Zoolibri, per sensibilizzare sul tema del risparmio dell'acqua e avere piรน cura e consapevolezza delle fontanelle della cittร .Partenza dalla Fondazione Luigi e Maria De Benedittis in via M.R. Imbriani, 35 per raggiungere Piazza Sedile e Piazza Vittorio Emanuele con sosta alla Little Free Library.Si prega di portare un libro da donare e una borraccia che si riempirร con l'acqua delle fontanelle presso cui si sosterร .Prenotazione obbligatoria: presidiolibrocorato@libero.itIncontro promosso dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro e la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis e il patrocinio del Comune di Corato."Accadde un giorno che qualcuno dimenticรฒ il rubinetto aperto non tornando piรน a casa e goccia dopo goccia, l'acqua, invece di trovare una via di fuga e gocciolare negli appartamenti altrui suscitando varie liti condominiali, a forza di rimbalzare e scivolare, prese forma di uomoโ€ฆ"