Nell'ambito del Maggio dei Libri, manifestazione nazionale tesa alla promozione della lettura, si è svolta il 9 e il 14 maggio "Storie in voce.Letture ad alta voce per piccoli, futuri lettori".L'iniziativa ha coinvolto le studentesse della classe 1i dell'IPC Tandoi, indirizzo Servizi per la sanità e assistenza sociale, che, opportunamente preparate, hanno letto ad alta voce albi illustrati, scelti con cura e concessi in prestito dalla Biblioteca Comunale "M.R.Imbriani," ai bambini della Scuola dell'Infanzia Regina Elena.Occhi curiosi, sguardi attenti, orecchie tese, manine alzate si sono intrecciate con le parole scandite dalle giovani lettrici.La proposta ha inteso valorizzare la lettura ad alta voce: quando un giovane adulto apre un libro di fronte a un gruppo di bambini decide di aprire un varco comunicativo tra lui e i suoi piccoli destinatari.La lettura ad alta voce è un mezzo potentissimo per instaurare un rapporto di fiducia con i bambini, piccoli, futuri lettori, favorendo la propensione all'ascolto e al dialogo. Offre il tempo e crea uno spazio ideale e confortevole dove i bambini possono rinforzare le competenze cognitive ed emotive e le studentesse più grandi sperimentare tecniche di lettura adeguate.Gli incontri, ideati dal Presidio del Libro di Corato, si sono svolti in collaborazionecon l'IPC Tandoi, Scuola dell'Infanzia Regina Elena e Biblioteca Comunale "M.R.Imbriani".Sono stati promossi dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro e godono del patrocinio del Comune di Corato."Leggere libri è il gioco più bello che l'umanità abbia inventato".WisławaSzymborska