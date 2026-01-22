Ceramicabile
Ceramicabile
Scuola e Lavoro

CeramicAbile, al via il laboratorio inclusivo: la scuola apre le porte alla creatività

Al via il progetto dedicato al dipartimento di Inclusione del liceo artistico.Giovedì 29, dalle 16 alle 19, un Open Day laboratoriale per scoprire da vicino attività, spazi e manufatti

Corato - giovedì 22 gennaio 2026 11.17
Ha preso il via ufficialmente il 20 gennaio CeramicAbile, il laboratorio di ceramica dedicato agli studenti del Dipartimento di Inclusione del liceo artistico Federico II Stupor Mundi
Il corso, che si svolgerà ogni martedì durante la terza e la quarta ora, e offrirà ai ragazzi un percorso pratico e creativo guidato dalla docente di Design Ceramica Donatella Di Bisceglie, con l'obiettivo di valorizzare abilità, espressione personale e partecipazione attiva
L'attività potrà inoltre essere riconosciuta come valida ai fini della Formazione Scuola Lavoro per gli studenti impossibilitati a svolgere esperienze esterne.

Il progetto culminerà a giugno 2026 con l'esposizione degli elaborati finali in occasione della Giornata del Mediterraneo, un momento di condivisione e valorizzazione del lavoro svolto.

Intanto, la scuola si prepara ad accogliere studenti e famiglie per l'Open Day laboratoriale di giovedì 29, dalle 16 alle 19: un'occasione per visitare gli spazi, conoscere i docenti, osservare da vicino le attività e scoprire come la ceramica possa diventare un linguaggio inclusivo, capace di unire creatività e crescita personale.
