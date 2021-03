Cercasi operatori sanitari, la ASL Bari chiama i medici e infermieri pensionati

È del 4 marzo scorso l'avviso di procedura d'urgenza della ASL Bari finalizzata ad acquisire manifestazioni dl interesse da parte di medici e infermieri già collocati in pensione finalizzata alla redazione di elenchi cui attingere per svolgere attività assistenziali nella ASL barese. In particolare la ASL vorrebbe conferire incarichi in regime di lavoro autonomo, anche di CO.CO.CO a dirigenti medici, MMG, PDLS, specialisti ambulatoriali e CPS infermieri.,L'avviso è rivolto al personale già inquadrato nei profili sopraindicati, anche ove non più iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, per lo svolgimento di attività rientranti nelle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro e, in ogni caso, per le attività che la Direzione Generale della ASL BA riterrà di affidargli al fine di collaborare alle attività di contrasto al Covid-19.«In considerazione dell'emergenza Coronavirus attualmente in corso come da deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, si ritiene necessaria la collaborazione delle figure professionali sopra indicate, da parte di soggetti collocati in quiescenza, per fronteggiare i crescenti bisogni derivanti dall'andamento pandemico, in quanto l'organico di questa Azienda Sanitaria risulta momentaneamente in sofferenza, dato il picco di attività legate all'emergenza sanitaria» si legge nel bando pubblicato sul BURP regionale del 4 marzo.In allegato il bando