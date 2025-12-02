Cimitero Comunale di Corato: iniziati i lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico

L'Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico all'interno del Cimitero Comunale. L'intervento riguarda tutte le cappelle comunali, ad eccezione della Palazzina Chiefa, della Palazzina Tisbo e delle due palazzine Di Gennaro, i cui impianti risultano essere in condizioni adeguate e non necessitano, al momento, di interventi di ammodernamento.Contestualmente, si sta procedendo anche a una serie di ulteriori opere infrastrutturali, tra cui: la reinstallazione della linea elettrica sottratta in precedenza nell'area della muraglia Di Gennaro; il completo rifacimento dell'impianto di filodiffusione, comprensivo di nuovo amplificatore; l'adeguamento e la messa a norma delle linee elettriche delle cappelle ubicate nella zona nuova e nell'area retrostante la Palazzina Chiefa.Tali interventi rientrano nel più ampio programma di riqualificazione e messa in sicurezza del Cimitero Comunale, finalizzato a garantire maggiore efficienza e decoro alle strutture e a migliorare i servizi offerti ai cittadini."Come già anticipato nei mesi scorsi, riprendono i lavori di riqualificazione del Cimitero Comunale. Il problema delle lampade votive è molto sentito dalla cittadinanza. Sarà ammodernata la linea nelle cappelle comunali e sarà portata finalmente la corrente anche nella zona di più recente costruzione. Ringrazio per l'impegno profuso l'Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi, il Consigliere delegato Giulio D'Imperio, il dirigente LL.PP. Ing. Antonio Cacosso e il RUP ing. Simona Gagliardi. I lavori dureranno per qualche mese e ringrazio l'impresa con i suoi operai che già da questa mattina è all'opera." Dichiara il Sindaco, Corrado De Benedittis.