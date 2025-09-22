Corato Cimitero
Vita di Città

Disavventura al cimitero di Corato, due visitatori restano chiusi oltre l'orario

La mancata comunicazione dell'orario di chiusura causa un'inattesa "prigionia". L'impianto fonico non funzionante all'origine del problema

Corato - lunedì 22 settembre 2025

Un pomeriggio di tranquilla commemorazione si è trasformata in un'inattesa disavventura per due visitatori del cimitero comunale di Corato nei giorni scorsi , che si sono ritrovati involontariamente "prigionieri" all'interno della struttura dopo l'orario di chiusura.
La coppia, dopo aver visitato i propri cari, ha scoperto con sgomento di essere rimasta bloccata a causa della chiusura dei cancelli, senza aver sentito il consueto avviso sonoro che precede la serrata.

Il problema, secondo quanto emerso, sarebbe legato al malfunzionamento dell'impianto di diffusione sonora, che non avrebbe trasmesso l'annuncio della chiusura imminente.
Di conseguenza, i due malcapitati non si sono accorti del tempo che passava, ritrovandosi soli nel vasto perimetro del camposanto in una situazione di disagio e confusione.
L'inconveniente ha messo in luce una criticità nella gestione del cimitero, dove l'assenza di un sistema di avviso efficiente può generare disagi significativi per i visitatori.
Solo dopo diversi tentativi di richiamare l'attenzione e superare le difficoltà, la coppia è riuscita a contattare le autorità competenti per farsi aprire.
Questo episodio solleva interrogativi sulla necessità di un intervento immediato per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto fonico e garantire che simili disavventure non si ripetano.
La sicurezza e il benessere dei cittadini che si recano a rendere omaggio ai propri defunti devono essere una priorità, e un sistema di comunicazione efficace è un elemento fondamentale per evitare situazioni di potenziale pericolo o disagio
  • Cimitero
