Commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre a Corato servizio navetta gratuito per il cimitero

L'amministrazione comunale di Corato avvisa la cittadinanza che nelle giornate del 31 ottobre e 1, 2 e 3 novembre, il Cimitero Comunale osserverà il seguente orario continuato di apertura al pubblico: 7,15 - 17.00.Sabato 1 e domenica 2 novembre, in occasione della ricorrenza della "Commemorazione dei defunti" è disponibile il SERVIZIO NAVETTA GRATUITO per il collegamento con il cimitero Comunale in base al percorso e sugli orari riportati dal manifesto in foto.L'amministrazione ringrazia Autoservizi Bucci&Tarantini per la gentile concessione.