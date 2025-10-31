Corato Cimitero
Corato Cimitero
Commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre a Corato servizio navetta gratuito per il cimitero

Il Cimitero Comunale osserverà orario continuato di apertura al pubblico 7,15 - 17.00

Corato - venerdì 31 ottobre 2025 11.04
L'amministrazione comunale di Corato avvisa la cittadinanza che nelle giornate del 31 ottobre e 1, 2 e 3 novembre, il Cimitero Comunale osserverà il seguente orario continuato di apertura al pubblico: 7,15 - 17.00.
Sabato 1 e domenica 2 novembre, in occasione della ricorrenza della "Commemorazione dei defunti" è disponibile il SERVIZIO NAVETTA GRATUITO per il collegamento con il cimitero Comunale in base al percorso e sugli orari riportati dal manifesto in foto.

L'amministrazione ringrazia Autoservizi Bucci&Tarantini per la gentile concessione.
