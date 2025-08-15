Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane

Corato - venerdì 15 agosto 2025
Powered by
L'amministrazione comunale di Corato informa che nella giornata di venerdì 15 agosto 2025 il Cimitero comunale resterà chiuso nelle ore pomeridiane.
Altri contenuti a tema
Cimitero di Corato: dove l’erba del vicino è davvero più alta
Continua il disagio per mancata manutenzione alla necropoli comunale
Politica Guano al cimitero di Corato: il consigliere D’Imperio risponde alla segnalazione di un cittadino
D'Imperio: «L'Amministrazione sta facendo il massimo per rendere pulito e sicuro il nostro cimitero»
Religione Strage dei treni, domenica una Santa Messa in ricordo delle vittime
Si svolgerà presso la Cappella cimiteriale "Regina di tutti i santi" di Corato
Attualità Al via i lavori per il rifacimento del viale del Cimitero comunale
Saranno sistemati dislivelli e avvallamenti, De Benedittis: «Intervento molto atteso dalla cittadinanza»
Nuovi orari al Cimitero comunale
Con l'entrata in vigore dell'ora legale nuovi orari di apertura
I bagni del Cimitero comunale sono stati finalmente sanificati
In seguito alla nostra segnalazione, i vespasiani pubblici sono stati resi nuovamente utilizzabili
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Corato gratis
nella tua e-mail