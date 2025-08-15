Cimitero
Cimitero
Vita di Città

Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane

La comunicazione da Palazzo di Città

Corato - venerdì 15 agosto 2025
L'amministrazione comunale di Corato informa che nella giornata di venerdì 15 agosto 2025 il Cimitero comunale resterà chiuso nelle ore pomeridiane.
  • Cimitero
Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato
15 agosto 2025 Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato
Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
14 agosto 2025 Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
Altri contenuti a tema
Cimitero di Corato: dove l’erba del vicino è davvero più alta Cimitero di Corato: dove l’erba del vicino è davvero più alta Continua il disagio per mancata manutenzione alla necropoli comunale
Guano al cimitero di Corato: il consigliere D’Imperio risponde alla segnalazione di un cittadino Politica Guano al cimitero di Corato: il consigliere D’Imperio risponde alla segnalazione di un cittadino D'Imperio: «L'Amministrazione sta facendo il massimo per rendere pulito e sicuro il nostro cimitero»
Cimitero di Corato tra rinascita, sabotaggi e un futuro digitale: l'intervista al consigliere delegato Giulio D'Imperio Politica Cimitero di Corato tra rinascita, sabotaggi e un futuro digitale: l'intervista al consigliere delegato Giulio D'Imperio Da luglio 2022 tante le migliorie apportate al nostro cimitero. Ma molto c'è ancora da fare
Lavori all'impianto idrico, oggi il cimitero comunale resterà chiuso Lavori all'impianto idrico, oggi il cimitero comunale resterà chiuso Salvo proroghe, la riapertura è prevista per domani
Strage dei treni, domenica una Santa Messa in ricordo delle vittime Religione Strage dei treni, domenica una Santa Messa in ricordo delle vittime Si svolgerà presso la Cappella cimiteriale "Regina di tutti i santi" di Corato
Al via i lavori per il rifacimento del viale del Cimitero comunale Attualità Al via i lavori per il rifacimento del viale del Cimitero comunale Saranno sistemati dislivelli e avvallamenti, De Benedittis: «Intervento molto atteso dalla cittadinanza»
Nuovi orari al Cimitero comunale Nuovi orari al Cimitero comunale Con l'entrata in vigore dell'ora legale nuovi orari di apertura
I bagni del Cimitero comunale sono stati finalmente sanificati I bagni del Cimitero comunale sono stati finalmente sanificati In seguito alla nostra segnalazione, i vespasiani pubblici sono stati resi nuovamente utilizzabili
In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli " di Corato
14 agosto 2025 In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli" di Corato
Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale
13 agosto 2025 Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale
San Cataldo "come uno studente Erasmus ", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato
13 agosto 2025 San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato
Questa sera l'accensione delle suggestive Barche di Santa Maria a Corato
13 agosto 2025 Questa sera l'accensione delle suggestive Barche di Santa Maria a Corato
Schianto tra due auto a Corato, un ferito soccorso dal 118
12 agosto 2025 Schianto tra due auto a Corato, un ferito soccorso dal 118
Il Comune di Corato finalista al Premio “PA OK!”
12 agosto 2025 Il Comune di Corato finalista al Premio “PA OK!”
Torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo
12 agosto 2025 Torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo
Schianto tra auto e trattore su via Castel del Monte
11 agosto 2025 Schianto tra auto e trattore su via Castel del Monte
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.