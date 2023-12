Cinebonus, il Forum dei Giovani: «Non siamo stati coinvolti nell'iniziativa»

Il Cinebonus (ne abbiamo parlato qui ) è stato ufficialmente presentato ieri alla città. In risposta all'evento, ci è pervenuta una nota del direttivo del Forum dei Giovani, che riportiamo integralmente:«A malincuore, solo dopo aver letto la determina sul Cinebonus, abbiamo appreso che la funzione principe del Forum Giovani, ovvero la funzione consultiva, non è stata ancora una volta applicata come da Regolamento del Forum (art. 2 lett. a). Senza scoraggiarci auspichiamo per il futuro un maggiore coinvolgimento, da parte dell'amministrazione comunale in materia di politiche giovanili, della consulta speciale giovani del nostro Comune».Si attende ora l'eventuale replica dell'Amministrazione Comunale.