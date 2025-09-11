Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»

Come programmato nei giorni scorsi, si è tenuta, stamane, la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Bari, Francesco Russo, nella sede del Comune di Corato. La riunione è avvenuta all'indomani di alcuni, recenti episodi di cronaca che hanno evidenziato questioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica nell'ambito urbano di Corato, con particolare riguardo ad aspetti legati anche alla criminalità minorile.Nell'ambito di un consolidato rapporto di collaborazione tra Prefettura di Bari e Comune di Corato, l'odierna seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata, innanzitutto, l'occasione per prendere atto dei positivi risultati, in termini di repressione dei reati, conseguiti dalle Forze dell'Ordine, già da tempo massicciamente impegnate, anche a seguito delle operazioni di controllo congiunte ad "alto impatto" sino ad oggi realizzate, nel monitoraggio e presidio del territorio in argomento. Una attività che ha portato ad un notevole aumento delle persone denunciate, nei primi mesi del 2025.Nondimeno, il Prefetto di Bari, sentiti il Questore ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha ritenuto opportuno porre in essere ulteriori presidi a tutela della sicurezza pubblica, anche alla luce dei frequenti e ripetuti comportamenti molesti, denunciati dal Sindaco di Corato, posti in essere, soprattutto nelle ore serali, da parte di minorenni, nelle principali piazze cittadine.A tal fine, a decorrere dal prossimo 22 settembre, saranno istituite nuove zone a controllo rafforzato in alcune aree maggiormente a rischio dell'ambito urbano di Corato, in modo da agevolare la risposta delle Forze dell'Ordine impegnate nei controlli che, per l'occasione, saranno coadiuvate anche da pattuglie della Polizia Locale.Tenuto conto dell'importanza del tema, che coinvolge, in molti casi, minori provenienti da contesti familiari in difficoltà, nel rafforzamento delle attività di controllo, saranno coinvolti anche referenti dei Servizi Sociali del Comune di Corato."Con l'odierna riunione del Comitato", ha dichiarato il Prefetto di Bari, "tenutasi, in via straordinaria, nella sede del Comune di Corato, abbiamo voluto inviare un ulteriore messaggio di vicinanza ai cittadini. Tengo a precisare, tuttavia, come già ribadito in altre occasioni ed in altri contesti, dove si assiste a fenomeni simili a quelli di Corato, che la risposta non può essere limitata solo ad un aumento del numero di uomini delle Forze dell'Ordine a presidio delle piazze. Bisogna agire ad ampio raggio, da tutti i punti di vista, soprattutto quando si affrontano tematiche connesse al disagio minorile. E' per questo che ho voluto che le attività di polizia avvengano in collaborazione con i servizi sociali comunali"."E' indispensabile, inoltre, che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie", ha concluso il Prefetto.