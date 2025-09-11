Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. <span>Foto Anna Lops</span>
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Foto Anna Lops
Vita di Città

Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»

Il resoconto dell'incontro

Corato - giovedì 11 settembre 2025 13.49 Comunicato Stampa
Come programmato nei giorni scorsi, si è tenuta, stamane, la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Bari, Francesco Russo, nella sede del Comune di Corato. La riunione è avvenuta all'indomani di alcuni, recenti episodi di cronaca che hanno evidenziato questioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica nell'ambito urbano di Corato, con particolare riguardo ad aspetti legati anche alla criminalità minorile.

Nell'ambito di un consolidato rapporto di collaborazione tra Prefettura di Bari e Comune di Corato, l'odierna seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata, innanzitutto, l'occasione per prendere atto dei positivi risultati, in termini di repressione dei reati, conseguiti dalle Forze dell'Ordine, già da tempo massicciamente impegnate, anche a seguito delle operazioni di controllo congiunte ad "alto impatto" sino ad oggi realizzate, nel monitoraggio e presidio del territorio in argomento. Una attività che ha portato ad un notevole aumento delle persone denunciate, nei primi mesi del 2025.

Nondimeno, il Prefetto di Bari, sentiti il Questore ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha ritenuto opportuno porre in essere ulteriori presidi a tutela della sicurezza pubblica, anche alla luce dei frequenti e ripetuti comportamenti molesti, denunciati dal Sindaco di Corato, posti in essere, soprattutto nelle ore serali, da parte di minorenni, nelle principali piazze cittadine.

A tal fine, a decorrere dal prossimo 22 settembre, saranno istituite nuove zone a controllo rafforzato in alcune aree maggiormente a rischio dell'ambito urbano di Corato, in modo da agevolare la risposta delle Forze dell'Ordine impegnate nei controlli che, per l'occasione, saranno coadiuvate anche da pattuglie della Polizia Locale.

Tenuto conto dell'importanza del tema, che coinvolge, in molti casi, minori provenienti da contesti familiari in difficoltà, nel rafforzamento delle attività di controllo, saranno coinvolti anche referenti dei Servizi Sociali del Comune di Corato.

"Con l'odierna riunione del Comitato", ha dichiarato il Prefetto di Bari, "tenutasi, in via straordinaria, nella sede del Comune di Corato, abbiamo voluto inviare un ulteriore messaggio di vicinanza ai cittadini. Tengo a precisare, tuttavia, come già ribadito in altre occasioni ed in altri contesti, dove si assiste a fenomeni simili a quelli di Corato, che la risposta non può essere limitata solo ad un aumento del numero di uomini delle Forze dell'Ordine a presidio delle piazze. Bisogna agire ad ampio raggio, da tutti i punti di vista, soprattutto quando si affrontano tematiche connesse al disagio minorile. E' per questo che ho voluto che le attività di polizia avvengano in collaborazione con i servizi sociali comunali".

"E' indispensabile, inoltre, che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie", ha concluso il Prefetto.
  • Sicurezza
Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa "
11 settembre 2025 Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa"
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo " con buoni didattici
11 settembre 2025 Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici
Altri contenuti a tema
Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa" Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa" Stamattina il Prefetto di Bari Russo per il Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Politica Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità Attualità Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità Francesco Russo presiederà il Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica
Sicurezza a Corato, le azioni messe in campo dal sindaco De Benedittis Territorio Sicurezza a Corato, le azioni messe in campo dal sindaco De Benedittis Sistema di vigilanza privata in città e richiesta al Prefetto di aumento di organico delle forze dell'ordine
A Corato il servizio di vigilanza notturna per una maggiore sicurezza in città Attualità A Corato il servizio di vigilanza notturna per una maggiore sicurezza in città Sarà attivo fino al prossimo 31 dicembre
Intelligenza Artificiale e Sicurezza Urbana: se ne parla a Corato Eventi Intelligenza Artificiale e Sicurezza Urbana: se ne parla a Corato Appuntamento per il convegno il 12 dicembre presso la Sala Riunioni di CMA Lifts
Segnaletica verticale abbattuta sulla SP234, alla svolta per Corato - San Magno Territorio Segnaletica verticale abbattuta sulla SP234, alla svolta per Corato - San Magno «L'appello alla Città Metropolitana di ripristinare tutto al più presto»
«Episodi di spaccio, furti di auto e nelle case, rapine, minacce ed estorsioni sono all'ordine del giorno» Politica «Episodi di spaccio, furti di auto e nelle case, rapine, minacce ed estorsioni sono all'ordine del giorno» I consiglieri comunali di minoranza di Corato con il senatore Melchiorre a Bari dal Prefetto
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
11 settembre 2025 Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
11 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
“Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo
11 settembre 2025 “Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis
11 settembre 2025 Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis
Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto
11 settembre 2025 Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto
Formazione continua, il motore nascosto del project management
11 settembre 2025 Formazione continua, il motore nascosto del project management
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
11 settembre 2025 A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo "
11 settembre 2025 Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.