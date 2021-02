Commissioni consiliari, eletti i presidenti

Dopo la definizione delle commissioni consiliari, i consiglieri hanno provveduto a nominare i presidenti delle commissioni stesse.Unica sorpresa rispetto alle indiscrezioni trapelate sin dall'insediamento è quella relativa alla presidenza della settimana commissione affidata al consigliere Mastrodonato (Forza Italia)Di seguito i presidenti eletti:1 Commissione (Bilancio) - Presidente Domenico Pisicchio (Italia Viva) - vice Carminetti (Italia in Comune)2 Commissione (Urbanistica) - Presidente Michele Arsale (Rimettiamo in moto la città) - vice Avella (Demos)3 Commissione (Cultura) - Presidente Anna Carminetti (Italia in Comune) - Tambone (Rimettiamo in moto la città)4 Commissione (Servizi Sociali) - Presidente Salvatore Mascoli (Gruppo Misto) - vice De Benedittis (Demos)5 Commissione (Affari Istituzionali) - Presidente Carlo Colonna (Rimettiamo in moto la città) - vice Palmieri (PD)6 Commissione (Sicurezza) - Presidente Domenico Pisicchio (Italia Viva) - vice Valente (UDC)7 Commissione (Sviluppo Economico) - Presidente Vincenzo Mastrodonato (Forza Italia) - vice D'Introno (PD)