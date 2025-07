Con la task force "Alto Impatto" altri 196 identificati. Sanzioni per 10mila euro

I dati dei controlli in città: ispezionati 106 veicoli, elevate 11 multe per violazioni al codice della strada e effettuate 5 perquisizioni personali

Continuano le attività di controllo del territorio nell'area metropolitana di Bari. Ieri, a Corato, laha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio in un'operazione ad, finalizzata al contrasto dell'illegalità diffusa, al presidio della sicurezza urbana e alla prevenzione dei reati predatori.Gli equipaggi dele i poliziotti delhanno perlustrato e controllato le piazze cittadine e le zone periferiche, identificando, durante i numerosi posti di controllo allestiti in città,di cuisono risultati con precedenti di polizia, controllando anche, elevandoper violazioni al codice della strada ed effettuando, che comunque hanno dato esito negativo.Durante le attività, come già anticipato da, si è proceduto al sequestro amministrativo di un ciclomotore privo di copertura assicurativa, in uso ad undel posto con precedenti di polizia, privo di patente poiché mai conseguita. Il predetto, noto alle forze dell'ordine, era solito filmarsi mentre sfrecciava per il centro storico alla guida del ciclomotore, per poi pubblicare i video sul popolare social networkdove riceveva l'apprezzamento di alcuni suoi coetanei.Nei suoi confronti sono state elevate. Il ciclomotore è stato affidato al soccorso stradale. L'azione delle forze dell'ordine proseguirà ulteriormente e larinnova l'invito ai cittadini a collaborare, segnalando le situazioni sospette.