Evolio Expo 2025: Confagricoltura Bari-Bat esprime soddisfazione per il successo dell'evento e rilancia le sfide del settore olivicolo

Si è conclusa con successo la tre giorni di Evolio Expo, la fiera dedicata all'olio extravergine di oliva che ha visto la partecipazione di esperti, operatori del settore e istituzioni. Il presidente di Confagricoltura Bari-BAT, Massimiliano Del Core, ha commentato positivamente l'evento, sottolineando l'importanza di questa manifestazione per il settore olivicolo e per la promozione delle eccellenze agroalimentari locali."Tre giorni importanti per affermare l'eccellenza, la qualità e il potenziale commerciale di uno dei prodotti di punta della nostra agricoltura: l'olio extravergine d'oliva. L'olivicoltura nella provincia di Bari e BAT è un pilastro fondamentale che non solo genera occupazione e reddito, ma è anche un simbolo del nostro export", ha dichiarato Del Core.Un aspetto cruciale dell'evento è stato l'incontro tra produttori, tecnici, e operatori del settore, con numerosi appuntamenti B2B. Un'opportunità per consolidare relazioni, sviluppare nuove sinergie e rafforzare la competitività del settore."È stato fondamentale il networking tra gli operatori del settore: da un lato gli agricoltori e dall'altro gli istituti di ricerca, le organizzazioni di categoria e le istituzioni.Confagricoltura ha ribadito l'importanza di sostenere l'agricoltura locale, promuovendo il miglioramento delle pratiche e la tutela delle nostre risorse", ha proseguito Del Core.In occasione dell'evento, il presidente ha anche sollevato l'attenzione sulle sfide legate alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa ormai prossimo alla città di Bari e che minaccia gli uliveti delle province di Bari e BAT. Confagricoltura ha chiesto alle istituzioni di mantenere alta la guardia sul fenomeno, impegnandosi attivamente con misure di monitoraggio e prevenzione. "Abbiamo chiestoalle istituzioni di non abbassare la guardia e di concentrarsi non solo sulle dinamiche di mercato, che in questi anni ci stanno premiando, ma anche sulla grave emergenza sanitaria legata al Xylella. È fondamentale che il settore continui a essere supportato con strategie concrete per fermare la diffusione di questo batterio e tutelare la nostra agricoltura".Confagricoltura Bari-BAT resta a disposizione degli imprenditori, dei produttori e delle istituzioni per collaborare e affrontare le sfide congiunte a favore della tutela e dello sviluppo del settore olivicolo e agricolo nel suo complesso.