Consiglio comunale si torna in aula il 30 Aprile

Si informa che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 comma 4 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione mercoledì 30 aprile 2025 con inizio alle ore 16.00 ed occorrendo in 2^ convocazione venerdì 9 maggio 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNOApprovazione del Rendiconto dell'Esercizio 2024 (Conto di Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale) ex art. 227 e s.m.i. D. Lgs. n. 267/2000.Regolamento Comunale per la disciplina sui rifiuti solidi urbani (TARI). Approvazione modifica.Presa d'atto aggiornamento Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato con determina del direttore AGER Puglia n. 154 del 7 giugno 2024. Approvazione delle tariffe TARI 2025 e delle relative scadenze per il pagamento per l'anno 2025.Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza n. 13/2025 resa dal Giudice di Pace di Corato (R.G. n. 418/2024).Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza n. 30/2025 resa dal Giudice di Pace di Corato (R.G. n. 409/2024).