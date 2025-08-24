Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti

In concomitanza con la prima giornata della Festa Patronale coratina, ildel festival "A Tubo" ha accolto la partecipazione della bandaIl complesso sinfonico ha percorso le vie del centro sino a giungere in, dove si è tenuto il concerto in cassa armonica, diretto dalPresentata dal tenore Aldo Caputo, l'esibizione ha abbracciato diversi momenti compositivi, passando da citazioni liriche, a musiche da film, ad autori di musica leggera, per concludere con un omaggio a, cantautore pugliese. A fine esibizione il ricordo del Maestro Raffaele Miglietta con la: sua composizione che per anni è rimasta inedita, fino al recupero insieme ad altri capolavori.Una carrellata ininterrotta che ha accompagnato la serata, incantando i presenti e i passanti, attratti dallo spettacolo di ritmi e melodie e, soprattutto, da una banda, fiore all'occhiello della nostra città, che vanta una formazione varia in età.La rassegna continuerà nella serata di oggi, domenica 24, con il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie "Biagio Abbate", diretto dal M. Benedetto Grillo.