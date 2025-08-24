la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti
Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti

Il quarto appuntamento del festival “A Tubo” omaggia il Maestro Miglietta

Corato - domenica 24 agosto 2025 10.38
In concomitanza con la prima giornata della Festa Patronale coratina, il quarto appuntamento del festival "A Tubo" ha accolto la partecipazione della banda "Raffaele Miglietta".

Il complesso sinfonico ha percorso le vie del centro sino a giungere in Piazza Cesare Battisti, dove si è tenuto il concerto in cassa armonica, diretto dal M. Gennaro Sibilano.

Presentata dal tenore Aldo Caputo, l'esibizione ha abbracciato diversi momenti compositivi, passando da citazioni liriche, a musiche da film, ad autori di musica leggera, per concludere con un omaggio a Domenico Modugno, cantautore pugliese. A fine esibizione il ricordo del Maestro Raffaele Miglietta con la "Coratina": sua composizione che per anni è rimasta inedita, fino al recupero insieme ad altri capolavori.

Una carrellata ininterrotta che ha accompagnato la serata, incantando i presenti e i passanti, attratti dallo spettacolo di ritmi e melodie e, soprattutto, da una banda, fiore all'occhiello della nostra città, che vanta una formazione varia in età.

La rassegna continuerà nella serata di oggi, domenica 24, con il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie "Biagio Abbate", diretto dal M. Benedetto Grillo.
