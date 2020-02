Si costituisce a Corato la Rete Territoriale Antiviolenza Corato-Ruvo-Terlizzi

Si costituirà domani, mercoledì 12 febbraio, con una riunione che si terrà a Corato, alle ore 10.30 presso la Sala Giunta del Comune, il Tavolo di coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza dell'Ambito Corato-Ruvo-Terlizzi, sotto la direzione del Comune di Ruvo di Puglia.Al tavolo sono invitati tutti i soggetti istituzionali con competenze nei campi della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro donne e minori e della protezione delle vittime di violenza.Il Tavolo, a cui aderiscono centri antiviolenza, case rifugio, servizi sociali e sanitari territoriali, forze dell'ordine, magistratura, presidi ospedalieri e sevizi per il lavoro, avrà lo scopo di organizzare sotto un'unica regia e in un'ottica di complementarietà e di unità di intenti le azioni dei diversi soggetti, definendo priorità, strategie, obiettivi,ma anche i linguaggi e le prassi operative.Il Tavolo si propone anche di attivare forme di collaborazione con forze dell'ordine e magistratura secondo le procedure previste dalla nuova Legge n. 69 del 19 Luglio 2019 cosiddetta "Codice Rosso".«Siamo orgogliosi – ha detto, assessora alle Politiche Sociali di Ruvo di Puglia - di essere tra i primi ambiti territoriali ad aver dato avvio a questa importante azione di contrasto alla violenza domestica. L'Amministrazione di Ruvo, che ha il coordinamento dell'area antiviolenza dell'ambito, ha lavorato intensamente e messo a disposizione competenze e personale per fare in modo che il percorso tracciato dalla regolamentazione regionale trovasse attuazione concreta nel nostro territorio; l'obiettivo è quello di impegnare tutte le istituzioni nella tutela delle vittime definendo procedure condivise in grado di leggere e interpretare i segnali della violenza e di impedire situazioni di vittimizzazione secondaria».