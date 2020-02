Insediato il Tavolo Antiviolenza dell'ambito Corato-Ruvo-Terlizzi

Ieri mattina, all'interno della Sala Consiliare del Palazzo di Città di Corato, si è insediato, sotto il coordinamento del Comune di Ruvo di Puglia, il Tavolo di coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza dell'Ambito Corato-Ruvo-Terlizzi.



Presenti alla riunione, oltre ai rappresentanti dei tre Comuni dell'ambito, anche il Dott. Giovanni Vaira della Procura di Trani, il Dott. Alessio Coccioli della Procura di Bari, i delegati di forze dell'ordine, Asl e numerosi altri soggetti istituzionali competenti nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro donne e minori e nella protezione delle vittime di violenza.



L'ambito Corato-Ruvo-Terlizzi è tra i primi in Puglia ad attivare questo percorso che potrà contare sul tutoraggio della Dottoressa Rosy Paparella, già Garante per la Regione Puglia per i Diritti dei Minori.



L'obiettivo del Tavolo è quello di organizzare in un unico protocollo condiviso l'attività dei soggetti che, a diverso titolo, partecipano all'impegnativo lavoro di gestione dei percorsi di emancipazione delle donne e dei minori vittima di violenza domestica.



Il Tavolo si propone anche di attivare forme di collaborazione con forze dell'ordine e magistratura secondo quanto previsto dalla nuova Legge n. 69 del 19 Luglio 2019 cosiddetta "Codice Rosso".



«Si è trattato – ha detto Monica Montaruli, assessora alle Politiche Sociali di Ruvo di Puglia – di un incontro molto positivo che ha messo in evidenza l'enorme lavoro da fare e il grande ritardo di coordinamento e di condivisione che abbiamo in questo terreno, ma anche la determinazione di tutti a impegnarsi in modo concreto e le tante preziose professionalità che questo ambito può mettere a disposizione.



Ringrazio - ha proseguito - l'equipe d'ambito "Abuso e Maltrattamento" e il centro antiviolenza "Riscoprirsi" per aver sostenuto l'avvio di questo tavolo e per avere individuato una personalità dalle rinomate competenze come la Dottoressa Rosy Paparella come supporto al nostro lavoro. L'Amministrazione di Ruvo si è resa disponibile a coordinare le attività del tavolo, consapevoli come siamo che per operare una tutela efficace nei confronti delle vittime è fondamentale lavorare in sinergia andando tutti nella stessa direzione».