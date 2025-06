Controlli della Polizia a Corato: sequestrate cocaina e marijuana

L'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze di Corato da parte dellaha portato al sequestro di una notevole quantità di marijuana e di diverse dosi di cocaina, tutte pronte per lo smercio al dettaglio. Il bilancio dell'attività annovera 76 persone identificate e 43 veicoli controllati.Dopo gli arresti deiche hanno portato in carcere, a Trani,, entrambi residenti a Corato e che gli investigatori conoscevano già da tempo, gli agenti delhanno effettuato i controlli nel centro storico e nelle zone periferiche della città, sequestrando, già suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato al dettaglio. Il sequestro, a carico di ignoti, è avvenuto in un'area agricola della città.La, che sarà ora analizzata, era nascosta dietro alcune piante. Un altro tipo di droga,, già suddivisa in dosi, anch'esse pronte per la vendita, è stata invece recuperata all'interno delladi un 35enne, fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale: il suo comportamento sospetto ha spinto gli operatori a procedere con una perquisizione. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti hanno poi effettuato ulteriori controlli, con l'ausilio del. Il bilancio parla di 76 persone identificate e 43 i veicoli controllati e 2 contravvenzioni elevate. Ritirata 1 carta di circolazione e sottoposto a sequestro amministrativo 1 veicolo. Eseguite, infine, anche 3 perquisizioni personali.