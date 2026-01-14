Controlli della Polizia a Corato: sequestro di un fruttivendolo abusivo
Controlli della Polizia a Corato: sequestro di un fruttivendolo abusivo
Cronaca

Controlli della Polizia di Stato a Corato in via Salvi: sequestrate sostanze stupefacenti

Sul posto anche

Corato - mercoledì 14 gennaio 2026 13.54
Questa mattina, 14 gennaio, la Polizia di Stato ha effettuato un'operazione lampo in via Nicola Salvi, a Corato. Durante i controlli sul territorio, le forze dell'ordine hanno individuato un fruttivendolo abusivo.

Nel corso dell'ispezione effettuata in via Salvi, gli agenti hanno trovato delle sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L'uomo è stato identificato e sono in corso ulteriori accertamenti sul caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili Urbani e squadre cinofile per lo sgombero del fruttivendolo.
