Corato aderisce alla manifestazione "Cortili Aperti": visitabile Palazzo Gioia

, dalle 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle ore 20:30, ritorna la manifestazione "nell'ambito della, che si svolge dal 2019 in collaborazione con la sede locale di Corato "Padre E. D'Angelo" dell'L'evento in questa edizione si terrà negli androni e nei cortili disia dell'ala residenziale, con accesso da piazza Sedile e corso Mazzini, sia dell'ala di proprietà del comune, con accesso da piazza Sedile e largo Plebiscito.Molte le novità previste in questa edizione e tutte finalizzate a valorizzare il patrimonio storico-architettonico di Corato, in particolare Palazzo Gioia, offrendo un'esperienza inclusiva anche per persone con disabilità visiva, attraverso un, con unadelle schede e l'uso di unadella città di Corato e delle dimore storiche che hanno partecipato alle precedenti edizioni di "Cortili aperti".Un'esperienza culturale immersiva attraverso la poesia e la letteratura, rafforzando il legame tra arti, storia e spazio architettonico, con un focus sulle manifatture storiche che hanno caratterizzato le abitudini conviviali dell'Ottocento, evidenziandone il valore estetico e simbolico dei servizi da tavola borghesi.Un percorso culturale che si è avvalso della preziosa collaborazione del Comune di Corato, dell'U.I.C.I.-Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, del Plesso Fornelli-Giovanni XXIII-Corato, dell'atelier di Antonio D'Introno.La manifestazione "Cortili aperti" rientra nella rassegna dei prestigiosi eventi del "PrimaveraFest – Il Borgo che fiorisce", organizzato dal Comune di Corato in collaborazione con il GAL Le Città di Castel del Monte.