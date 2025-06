Corato celebra i donatori di sangue: un cartello per onorare la solidarietà

Si informa la cittadinanza che sabato 14 giugno 2025 alle ore 11.30, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, sarà ufficialmente apposto il cartello stradale celebrativo "Comune a sostegno dei donatori di vita", su via Ruvo, nei pressi dell'Ospedale.L'iniziativa, promossa in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio (Aido, Admo, Adisco, Avis e Fratres), fa seguito all'intitolazione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Corato lo scorso 13 gennaio e intende rendere omaggio a tutti i donatori, cittadini silenziosi che con il loro gesto generoso contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane.Il cartello rappresenta un simbolo permanente di riconoscenza e sensibilizzazione, volto a ricordare l'importanza della donazione volontaria, periodica e gratuita.La cittadinanza è invitata a partecipare al momento inaugurale alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle associazioni e dei volontari.«Un gesto simbolico dal duplice significato: da un lato riconoscere il lavoro e l'impegno messo in campo da migliaia di volontari coratini; dall'altro quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà quale fondamento della vita di una comunità», dichiarano il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario.