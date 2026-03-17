Corato celebra la Giornata Mondiale di Preghiera, un appuntamento che quest'anno è stato preparato dalle donne cristiane della Nigeria. L'iniziativa rappresenta un momento di incontro, riflessione e condivisione tra diverse comunità cristiane, unite nel segno della fede e della solidarietà.L'appuntamento è fissato per il 18 marzo 2026 alle ore 19:15 presso la Chiesa Maria SS. Incoronata, in via Dante 3. Il tema scelto per questa edizione, "Venite… io vi farò riposare" (dal Vangelo di Matteo 11, 28-30), invita i partecipanti a fermarsi, ascoltare e ritrovare conforto spirituale.A promuovere l'incontro sono le donne cristiane di Corato, che rinnovano così un'iniziativa diffusa in tutto il mondo, capace di unire culture e tradizioni diverse attraverso la preghiera e il dialogo. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza.La GMP che anche quest'anno, come nelle edizioni precedenti, desidera far conoscere alle donne di tutto il mondo la realtà delle donne di un determinato Paese, per accompagnarle con la preghiera e l'aiuto concreto e per ricevere da loro una preziosa testimonianza di vita e di fede. Si creano così autentici legami di sorellanza che attraversano tutti i continenti, nella fedeltà al motto: «Informarsi per pregare, pregare per agire».