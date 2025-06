Corato celebra la lettura e il valore del dono con “Intel(leggo) dunque sono”

Nel caldo e accogliente spazio dedicato all'infanzia della Biblioteca Comunale di Corato, giovedì 29 maggio ha preso il via la prima parte di "Intel(leggo) dunque sono – Dalla lettura alla vita, dalla vita alla creazione", l'iniziativa organizzata da Adisco Corato nell'ambito del cartellone nazionale del Maggio dei Libri.Un pomeriggio denso di emozioni, storie e piccoli gesti significativi, in cui la lettura ha incontrato il valore della solidarietà e la creatività manuale dei bambini. A dare il via all'incontro è stata Rossella Maldera, lettrice volontaria del programma Nati per Leggere, che ha incantato i piccoli presenti con la lettura dei libri "Chi è?" e "Nascere".Storie semplici ma potenti, capaci di accendere lo stupore e stimolare la curiosità di chi ascolta, anche tra i più piccoli. A seguire, un momento toccante e profondo a cura della presidente di Adisco Corato, Luisa Belsito, che ha presentato un delicato libricino illustrato pensato per spiegare ai bambini cosa significa donare il sangue cordonale.Con parole semplici e tanta dolcezza, la lettura ha reso comprensibile un gesto complesso e generoso come quello della donazione alla nascita. Dopo una merenda condivisa all'insegna della convivialità, i bambini sono stati protagonisti di un laboratorio creativo di argilla, curato dall'artigiano locale Antonio D'Introno, insieme al quale hanno trasformato la curiosità in manualità e la fantasia in piccole creazioni tangibili.L'iniziativa ha saputo coniugare momenti educativi e ludici, offrendo ai più piccoli un'occasione per imparare attraverso il gioco e la narrazione.Ancora una volta, la lettura si è confermata uno strumento potente per seminare valori e far crescere cittadini consapevoli e generosi. Il pomeriggio si è concluso tra sorrisi, mani sporche d'argilla e occhi pieni di meraviglia. «Non è un caso che Corato abbia ottenuto il riconoscimento di "Città a sostegno dei donatori di vita" – ha dichiarato la presidente Adisco Corato Luisa Belsito – ma il frutto di un lavoro continuo sul territorio: qui si insegna anche ai più piccoli il valore del dono, della solidarietà, dell'altruismo. Valori fondamentali che vogliamo trasmettere fin dall'infanzia».Un esempio concreto di questo impegno è la promozione della donazione del sangue cordonale, un gesto che rappresenta l'essenza stessa del donare: «Donando il sangue cordonale si dà qualcosa di sé senza volere nulla in cambio, se non il benessere di chi ne ha bisogno.È un'impronta educativa che speriamo resti nel tempo». La speranza, conclude la presidente, è che questi gesti siano semi capaci di generare un cambiamento profondo: «Ci auguriamo che questi semi facciano germogliare frutti di amore e pace».