Corato celebra San Cataldo, «Tempo di grazia per riscoprire l'essenziale»

Hanno inizio oggi la solenne festività in onore del santo patrono di Corato, San Cataldo.Una festa patronale diversa quella di questo 2020 segnato dall'emergenza sanitaria da coronavirus che limita i festeggiamenti alle solo celebrazioni eucaristiche, in presenza di pubblico, ma nel rispetto delle norme di sicurezza anti contagio.«Quello che viviamo è un tempo particolare, data l'emergenza sanitaria, che si potrebbe rivelare un vero tempo di grazia dove ognuno è chiamato a riscoprire l'essenziale, fatto di semplici cose, come calore, affetto, amicizia, familiarità, solidarietà e responsabilità». - scrivono Michele De Lucia, presidente della Deputazione Maggiore San Cataldo, e il vicario episcopale Don Giuseppe Lobascio.«Questo spirito deve animare la nostra comunità cittadina nella festa del santo Patrono Cataldo, che quest'anno vivremo in maniera differente seguendo quelle che sono le indicazioni della Conferenza Episcopale Pugliese. Il Signore ci accompagni con la sua presenza in questi giorni di preghiera, chiedendo l'intercessione di San Cataldo».Nessuna processione, quindi, per la statua lignea e per il busto argenteo del santo patrono della nostra città, ma non si spegne la devozione e la partecipazione di popolo nella preghiera e invocazione del Santo a protezione di Corato.Conclusosi il Triduo di preparazione predicato da don Francesco Pilloni direttore del Centro Diocesano di Pastorale Familiare di Verona, entrano nel vivo oggi i festeggiamenti religiosi con il rosario meditato di questa sera alle ore 18.15 cui seguirà alle 19.00 la solenne celebrazione.Domenica 23 agosto saranno celebrate le Messe alle ore 8,30 alle 10,00 e alle 12,00, mentre alle ore 20,00 in Piazza Cesare Battisti si terrà la Solenne Concelebrazione presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, in attuazione del DPCM del 14 luglio 2020.Assente il comparto ludico, quest'anno Corato non sarà invasa dalle carovane dei giostrai, niente bancarelle nè fuochi d'artificio e poche luminarie, che adorneranno solo una sezione di via Duomo.