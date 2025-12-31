Comune
Comune
Attualità

Corato, contributo canone di locazione 2024: domande aperte dal 31 dicembre

Il sindaco: «Mettiamo a disposizione 350.000 euro per le famiglie»

Corato - mercoledì 31 dicembre 2025 11.25 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato informa che, a partire dal 31 dicembre 2025 e fino al 9 febbraio 2026, è possibile presentare istanza per richiedere il contributo di sostegno al canone di locazione, cosiddetto "fitto casa", sostenuto nell'anno 2024.

I principali requisiti per accedere al contributo sono:
a) essere stato residente nel Comune di Corato e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione nell'anno 2024;
b) aver condotto in locazione un alloggio, a titolo di abitazione principale, con contratto registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare;
c) reddito annuo 2024 del nucleo non superiore all'importo di € 15.563,86.

Le domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma BACOPA, accessibile al seguente link.

Oltre all'avviso pubblico che specifica tutti i criteri e le modalità di accesso, è inoltre disponibile una guida dettagliata che illustra passo dopo passo la procedura per la compilazione dell'istanza al seguente link.

I cittadini potranno presentare domanda in autonomia oppure rivolgendosi a CAF e patronati accreditati, di seguito elencati:
  • ACLI – via Dante, 45;
  • CSC UIL Corato;
  • Circolo Fenapi Corato;
  • UNSIC;
  • CAF ITALIA SRL;
  • C.A.F. – M.C.L. s.r.l.;
  • CAAF CGIL PUGLIA SRL;
  • CAF CDL Consulenti del Lavoro;
  • CAF LABOR;
  • CONFASI.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Corato, in Via Gravina 132, oppure al numero 080-9592412 (lunedì-venerdì, ore 9.00-12.00, giovedì ore 16.00-18.00) oppure via mail all'indirizzo: loredana.tassiello@comune.corato.ba.it.

"Anche quest'anno abbiamo scelto di investire nel sostegno agli affitti per le famiglie", dichiarano il Sindaco, Corrado De Benedittis, e l'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario. "Mettiamo a disposizione 350.000 euro, cioè 20.000 euro in più rispetto allo scorso anno, quando abbiamo sostenuto ben 324 famiglie con un contributo medio di 1.015. Si tratta di una misura che in passato era finanziata dallo Stato e che oggi viene garantita interamente con risorse comunali. Uno sforzo dell'Amministrazione per calmierare un contesto abitativo sempre più complesso, contribuendo - per quanto possibile - alla serenità di minori, adulti e anziani. Il diritto alla casa è forse quello più importante per garantire libertà e dignità alle persone."
  • Comune di Corato
Gregge travolto sulla Ruvo di Puglia-Corato: dodici pecore morte
31 dicembre 2025 Gregge travolto sulla Ruvo di Puglia-Corato: dodici pecore morte
Corato sbarca in Aeroporto di Bari e sale sui treni della Ferrotramviaria
31 dicembre 2025 Corato sbarca in Aeroporto di Bari e sale sui treni della Ferrotramviaria
Altri contenuti a tema
6 "Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini Politica "Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini Un piccolo campione che racconta la città
1 Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino Guidare a Corato è una performance artistica: non si guida, si danza sulle buche
Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS” Vita di Città Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS” Un punto di riferimento per l'educazione ambientale
Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato Territorio Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'operatore a cui affidare il servizio
Il Comune di Corato ottiene un finanziamento per il progetto “Puglia Next" Territorio Il Comune di Corato ottiene un finanziamento per il progetto “Puglia Next" Nell’ambito del bando “Punti Cardinali For Work”un finanziamento regionale di €93.480
«Libertà di critica o libertà di diffamazione?» Politica «Libertà di critica o libertà di diffamazione?» La nota del consigliere comunale e presidente della commissione cultura Eliseo Tambone  
L'aiuola dimenticata di via Dante: un pugno nell'occhio nel cuore di Corato Vita di Città L'aiuola dimenticata di via Dante: un pugno nell'occhio nel cuore di Corato Il degrado di un'area verde centrale e l'appello dei cittadini per il ripristino del decoro
Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura Vita di Città Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura Nell'incontro sarà presentata la nuova misura della Regione Puglia
Giardino Sensoriale di Torre Palomba: la nascita di uno spazio condiviso
31 dicembre 2025 Giardino Sensoriale di Torre Palomba: la nascita di uno spazio condiviso
Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli
30 dicembre 2025 Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli
La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale
30 dicembre 2025 La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale
53 anni di Pro Loco: serata swing con l’orchestra di Davide Solfrizzi
30 dicembre 2025 53 anni di Pro Loco: serata swing con l’orchestra di Davide Solfrizzi
Un dono per la Chiesa diocesana Aldo Di Gennaro istituito accolito
29 dicembre 2025 Un dono per la Chiesa diocesana Aldo Di Gennaro istituito accolito
Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce
29 dicembre 2025 Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce
Recuperata in Viale degli Abeti a Corato una Fiat Panda rubata
29 dicembre 2025 Recuperata in Viale degli Abeti a Corato una Fiat Panda rubata
Marcone ribatte alle polemiche: «Corato investe sulla sua anima e sul suo futuro»
29 dicembre 2025 Marcone ribatte alle polemiche: «Corato investe sulla sua anima e sul suo futuro»
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.