Corato, contributo canone di locazione 2024: domande aperte dal 31 dicembre
Il sindaco: «Mettiamo a disposizione 350.000 euro per le famiglie»
Corato - mercoledì 31 dicembre 2025 11.25 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato informa che, a partire dal 31 dicembre 2025 e fino al 9 febbraio 2026, è possibile presentare istanza per richiedere il contributo di sostegno al canone di locazione, cosiddetto "fitto casa", sostenuto nell'anno 2024.
I principali requisiti per accedere al contributo sono:
a) essere stato residente nel Comune di Corato e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione nell'anno 2024;
b) aver condotto in locazione un alloggio, a titolo di abitazione principale, con contratto registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare;
c) reddito annuo 2024 del nucleo non superiore all'importo di € 15.563,86.
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma BACOPA, accessibile al seguente link.
Oltre all'avviso pubblico che specifica tutti i criteri e le modalità di accesso, è inoltre disponibile una guida dettagliata che illustra passo dopo passo la procedura per la compilazione dell'istanza al seguente link.
I cittadini potranno presentare domanda in autonomia oppure rivolgendosi a CAF e patronati accreditati, di seguito elencati:
"Anche quest'anno abbiamo scelto di investire nel sostegno agli affitti per le famiglie", dichiarano il Sindaco, Corrado De Benedittis, e l'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario. "Mettiamo a disposizione 350.000 euro, cioè 20.000 euro in più rispetto allo scorso anno, quando abbiamo sostenuto ben 324 famiglie con un contributo medio di 1.015. Si tratta di una misura che in passato era finanziata dallo Stato e che oggi viene garantita interamente con risorse comunali. Uno sforzo dell'Amministrazione per calmierare un contesto abitativo sempre più complesso, contribuendo - per quanto possibile - alla serenità di minori, adulti e anziani. Il diritto alla casa è forse quello più importante per garantire libertà e dignità alle persone."
- ACLI – via Dante, 45;
- CSC UIL Corato;
- Circolo Fenapi Corato;
- UNSIC;
- CAF ITALIA SRL;
- C.A.F. – M.C.L. s.r.l.;
- CAAF CGIL PUGLIA SRL;
- CAF CDL Consulenti del Lavoro;
- CAF LABOR;
- CONFASI.
