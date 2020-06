Corato dice addio per sempre al Cinema Elia, quel cinema che per vent'anni ha proiettato i film nella nostra città, ha ospitato convegni, dibattiti, incontri culturali. Quel contenitore che è riuscito a portare nella nostra città, dopo anni di assenza, le pellicole dei nuovi film ma anche dei grandi classici. Quella scatola in cui tante generazioni sono cresciute, tante associazioni si sono incontrate, tanta cultura si è respirata.Oggi Corato perde il Cinema Elia ma perde anche la gioia che quel cinema rappresentava per gli studenti, per i pensionati, per gli instancabili sostenitori della cultura. Da oggi le poltrone della Sala Fellini e della Sala Trouffaut sono state smontate, il cinema è stato smantellato.Lo ha annunciato il suo papà, il regista e attore Nico Cirasola che nel 1998 insieme alla sua famiglia, persino insieme a suo padre, volle investire nella nostra città, capendo che Corato aveva un grande bisogno di cultura. Una esigenza perfettamente interpretata e assecondata da chi ha creduto in un "folle sogno".Il cinema è chiuso dall'aprile del 2018, ormai da 2 anni. Cirasola aveva provato in tutti i modi a salvare quella storia, rendendosi persino disponibile a regalare la gestione del cinema purché quel patrimonio non andasse disperso. Nessuno, ad eccezione di una azienda di Corato, ha risposto al suo appello. E così, dopo 2 anni, Cirasola ha dovuto liberare i locali e salutare per sempre quel suo sogno che, probabilmente continuerà altrove.«Mi sono chiesto in questi mesi dove sono le "imprese" culturali in Puglia... Ho offerto e avrei donato materiali mezzi e attività, pronto per l'esercizio ma intorno il silenzio assoluto anche da parte di associazioni e società che usufruiscono di lauti contributi annuali e triennali dalla Regione» ha scritto Cirasola ad un gruppo di amici.Da oggi Corato perde un cuore propulsore di cultura: "Cinema Elia" ... Ho inviato mail all' attenzione di Politici e funzionari anche della Regione per donazione mezzi e attrezzature ma ad oggi non ho ricevuto risposte! Documenterò il tutto con filmati e foto a futura memoria Non so dove cercare fondi almeno per non disperdere il Patrimonio della Cineteca Puglia, opere filmiche cartacei ecc. Grazie a chi ci ha sostenuti e anche a chi è rimasto indifferente! buona giornata» ha scritto in un messaggio il regista pugliese titolare del cinema.E sul suo profilo Facebook ha iniziato a documentare le opere di smantellamento del cinema. Foto che, purtroppo, rimarranno nella storia della nostra città. Un contenitore di cultura che chiude è una ferita che si apre.