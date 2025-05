Corato inaugura la "Panchina Rosa" per la Giornata Nazionale del Malato Oncologico

Ieri,, alle ore 19, si è svolta a Corato l'inaugurazione della, un'iniziativa promossa dal centro per Anziani Ermes della cooperativa Eos, insieme al gruppo di mutuo aiuto "Rinascere si può" e alla squadra Pink Girl del Race for the cure 2025. L'evento è stato organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e manifestare vicinanza e sostegno.L'inaugurazione ha rappresentato uned emozione, che ha coinvolto profondamente l'intera comunità. La grande affluenza ha, ancora una volta, testimoniato l'impegno attivo della città alle tematiche sanitarie e sociali.La panchina si inserisce in un contesto già arricchito da altre istallazioni simboliche presenti in Piazza Caduti di via Fiani: la panchina arancione dedicata alla sensibilizzazione sul morbo di Parkinson; la panchina gialla contro il bullismo e cyberbullismo e, infine, la panchina blu, simbolo di cittadinanza europea.