Corato si prepara a celebrare San Cataldo: Novena e Solenne Celebrazione il 10 Maggio

La città di Corato si appresta a vivere un momento significativo di fede e tradizione in occasione della festa di San Cataldo, patrono della città.Il 10 maggio segna una delle tre ricorrenze annuali dedicate al santo, commemorando, secondo la tradizione, il ritrovamento delle sue sacre spoglie avvenuto nel 1071 durante gli scavi per la costruzione della cattedrale di Taranto.Aldo Scaringella, presidente della Deputazione Maggiore "San Cataldo", sottolinea l'importanza di questa celebrazione per la comunità coratina: «La festa di San Cataldo è per la nostra città di Corato, momento centrale del nostro cammino cittadino di fede. Siamo sollecitati a ringraziare veramente San Cataldo per la speciale protezione che da lunghi tempi ha sulla città. Invitiamo tutta la comunità cittadina a partecipare a questi giorni di preghiera al Santo Patrono».In preparazione alla festa, dal 1° al 9 maggio si terrà una novena di preghiera. Ogni giorno, i fedeli sono invitati a partecipare al rosario delle ore 18.15, seguito dalla celebrazione eucaristica e dalla coroncina al santo alle ore 19.00.Un calendario vedrà le diverse comunità parrocchiali della città animare le celebrazioni eucaristiche durante la novena:1 Maggio – San Domenico2 Maggio – Maria SS. Incoronata3 Maggio – San Giuseppe4 Maggio – San Francesco5 Maggio – San Gerardo6 Maggio – Santa Maria Greca7 Maggio – Sacra Famiglia8 Maggio – Sacro Cuore9 Maggio – Madonna delle GrazieIl giorno culminante dei festeggiamenti sarà sabato 10 maggio, dedicato interamente a San Cataldo.Alle ore 11.00 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo, insieme al clero cittadino e alla partecipazione delle autorità civili e militari, delle confraternite e delle associazioni cattoliche.In serata, alle ore 19.00, si svolgeranno la celebrazione eucaristica e la preghiera conclusiva al santo patrono.Infine, è stato annunciato che la tradizionale festa estiva in onore di San Cataldo si terrà nei giorni 23, 24 e 25 agosto, offrendo un'ulteriore occasione di celebrazione e devozione per la comunità coratina.