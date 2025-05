La reliquia di San Cataldo in peregrinazione un anno giubilare straordinario

Corato si prepara a vivere un evento di fede eccezionale: per la prima volta e in via straordinaria, in occasione dell'Anno Giubilare, la reliquia di San Cataldo, patrono della città, sarà pellegrina nelle Comunità Parrocchiali della Zona Pastorale "San Cataldo".Questa iniziativa unica accompagnerà i fedeli in un percorso spirituale che culminerà con la Festa Patronale del 23, 24 e 25 agosto 2025.L'evento è reso possibile grazie alla disponibilità del clero cittadino, che accoglierà la reliquia nelle proprie parrocchie, e alla Deputazione Maggiore "San Cataldo", che da ben 157 anni (dal 1868) custodisce il Tesoro e mantiene vivo il culto del Santo.La "Peregrinatio" prenderà il via il 21 giugno e si concluderà il 18 agosto 2025. In ogni comunità, la reliquia sosterà per tre giorni, offrendo ai fedeli un'opportunità preziosa per riscoprire il significato di una vera devozione al Santo Patrono.Questi giorni saranno arricchiti dalla testimonianza di vita di San Cataldo, Padre, Pastore e Maestro, con l'auspicio che possa infondere nel cuore di ciascuno quella scintilla di carità capace di farci sentire tutti fratelli e sorelle, figli e figlie dello stesso Padre celeste.Di seguito, il programma completo della Peregrinatio:21 - 22 - 23 giugno 2025: Parrocchia Maria SS. Incoronata28 - 29 - 30 giugno 2025: Parrocchia San Giuseppe5 - 6 - 7 luglio 2025: Parrocchia Sacro Cuore12 - 13 - 14 luglio 2025: Parrocchia San Gerardo19 - 20 - 21 luglio 2025: Parrocchia San Domenico26 - 27 - 28 luglio 2025: Parrocchia Sacra Famiglia2 - 3 - 4 agosto 2025: Parrocchia Madonna delle Grazie9 - 10 - 11 agosto 2025: Parrocchia San Francesco16 - 17 - 18 agosto 2025: Parrocchia Santa Maria Greca