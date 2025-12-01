Corato spalanca le porte al Natale: al via l’Incanto coratino

3 foto Incanto 2025

Una terza edizione che promette un forte lavoro di coesione, rigenerazione urbana e coinvolgimento dell'intera cittadinanza: è questo l'"" che Corato è pronta ad accogliere.Presentato questa mattina durante una conferenza nella sala consiliare del Palazzo di città, "", nasce dalla sinergia e dall'instancabile lavoro di più realtà. Una tessitura di relazioni in grado di esprimere esperienze e visioni traducibili in percorsi di crescita.A presiedere la conferenza, il presidente di "e alcuni membri dell'amministrazione comunale che hanno mostrato l'impegno sotto diversi e vari aspetti: dalle politiche giovanili, alla valorizzazione dei prodotti locali, a una rigenerazione e riconoscimento del verde e del territorio stesso.Di spiccata rilevanza anche gli interventi e l'impegno della "" e di ""., l'"Incanto" coratino propone un programma ricco e coinvolgente, a partire già dal 4 dicembre con "Dalla-La sera dei Miracoli", proseguendo con l'accensione dell'albero in Piazza Matteotti il 5 dicembre e l'inaugurazione del villaggio di Babbo Natale prevista per il 6 dicembre.Il Natale a Corato si presenta come vanto e prestigio della città: tradizione e innovazione si mescolano per regalare la giusta magia in ogni angolo della città.«Diverse associazioni hanno sempre avuto, chi per tradizione come la Pro Loco Quadratum, chi per propensione, quello di avere come centro focale la valorizzazione del patrimonio culturale, del patrimonio economico e storico della città di Corato», ha affermato Giacomo Verduno. «Quindi, ciò che poteva sembrare difficile è diventato facile grazie alla volontà e all'impegno che diverse associazioni hanno posto e nella fiducia che hanno dato anche nel progetto dell'Incanto coratino».«Il compito di questa amministrazione è stato fatto quello di mettere insieme tutte queste grandi scoperte e potenzialità per tradurle in un percorso di crescita», queste le parole del sindaco De Benedittis.Nelle prossime settimane Corato sarà protagonista di un racconto fatto di. "Incanto" conferma Corato come luogo di incontro e valorizzazione e la città stessa si prepara a vivere un periodo di festa che unisce tradizione e rigenerazione.Il Natale è già nell'aria a Corato ed è pronto a mostrarsi grazie a un programma rivolto a bambini, famiglie, turisti e all'intera cittadinanza.