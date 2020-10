Corrado De Benedittis sindaco di Corato, domenica la proclamazione

Avverrà domenica 18 ottobre 2020, alle ore 18.00 nel Chiostro del Palazzo di Città la proclamazione ufficiale di Corrado De Benedittis a sindaco di Corato.A comunicarlo è il primo cittadino che, sul proprio profilo facebook, annuncia: "Ho scelto una forma sobria e riservata per evitare assembramenti e in segno di vicinanza a tutta la cittadinanza, alle prese con l'emergenza sanitaria. Ci sarà la diretta in tv su Video Italia ch 96 e sui social".