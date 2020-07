Covid-19, verso la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza

L'Italia pronta a prorogare fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza per l'epidemia da Coronavirus Covid-19. Lo ha anticipato stamattina a Venezia il premier Giuseppe Conte: «Ragionevolmente ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza», ha detto il presidente del Consiglio.Conte ha precisato che si tratta di una «Decisione collegiale da prendere in consiglio dei ministri, non voglio anticipare una decisione che dobbiamo prendere insieme. Faccio solo una riflessione anticipatoria. Lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus, l'eventuale proroga significa che siamo nella condizione poi di continuare ad adottare le misure necessarie anche minimali per cui non dovete sorprendervi se dovessimo prorogare lo stato di emergenza».Conte ha poi concluso: «Se non prorogassi lo stato di emergenza non avremmo più neanche i mezzi e gli strumenti per continuare a monitorare, per poter intervenire e nel caso predisporre chiusure di attività in territori molto predeterminati e circoscritti».