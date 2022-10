Covid, 43 nuovi casi registrati a Corato dal 10 al 16 ottobre

Ulteriore rallentamento del numero di nuovi casi positivi al Covid sul territorio coratino. È quanto emerge dal report diffuso dall'Asl Bari in base ai dati raccolti: nella settimana dal 10 al 16 ottobre sono stati infatti registrati 43 contagi, contro i 61 del periodo precedente (3-9 ottobre) e i 54 dell'arco temporale compreso fra il 26 settembre e il 2 ottobre. Una tendenza molto simile a quella riscontrata nel territorio dell'Area Metropolitana di Bari.Lacontinua a far registrare un significativo aumento delle somministrazioni. Negli ultimi sette giorni le dosi erogate nel barese sono cresciute di quasi il 20%, passando da 5.538 a 6.639, con una netta prevalenza delle quarte dosi (89,1%) e del vaccino bivalente nella formulazione aggiornata (98,5%).Il totale delle somministrazioni ha raggiunto quota 3 milioni e 122.169 dosi, suddivise tra 1 milione e 123.594 prime dosi, 1 milione e 88.457 seconde, 834.182 terze e quasi 76mila quarte dosi (75.936).Proprio su quest'ultimo versante, orientato alla protezione delle fasce di popolazione più anziana e fragile, è evidente l'aumento di richieste di vaccinazione anti-Covid e quindi delle coperture vaccinali. Ad oggi il 22,8% del target dai 60 anni in su è vaccinato con "second booster", circa un punto e mezzo in più guadagnato in sette giorni. Stessa tendenza all'interno dei sotto gruppi, tutti in costante crescita: 60-69enni (14%), 70-79 (23,3%) e over 80 (37,4%). Vaccinarsi resta la migliore difesa, nonché la più semplice da attuare, per evitare le conseguenze gravi della malattia.Nel dettaglio, a Corato sono state somministrate 3.525 quarte dosi mentre il numero di residenti coperti da terza dose è salito a 31.073. Sono ben 41.096 i coratini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid.