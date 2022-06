Covid in Puglia, oltre 8600 decessi dall'inizio dell'emergenza

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a domenica 26 giugno 2022.389243 Area Metropolitana di Bari235063 Provincia di Lecce174591 Provincia di Foggia157956 Provincia di Taranto110081 Provincia di Brindisi104831 Provincia Bat9225 residenti fuori regione3840 provincia di residenza non nota11848301131483111415898601 (1 nelle ultime ore)34640278 (9 in più rispetto a ieri), compresi i 9 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri)124943022Il dettaglio per provincia dei casi positivi nelle ultime ore​912 Area Metropolitana di Bari655 Provincia di Lecce453 Provincia di Foggia382 Provincia di Taranto290 Provincia Bat267 Provincia di Brindisi48 casi di residenti fuori regione10 casi di provincia in via di definizione