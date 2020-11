Covid, tutto il personale dell'ufficio igiene è negativo al tampone

Il caso di positività al Covid - 19 verificatosi tra il personale dell'ufficio igiene di Corato è di origine familiare e non legato all'attività sanitaria. Pertanto gli uffici SISP, SIAV A e SIAV B della ASL BA di Via Galliani potranno riaprire al pubblico.Lo ha reso noto il sindaco giusta comunicazione della dott.ssa Maria Iurilli Dirigente Medico SISP HUB Corato-Ruvo-Terlizzi.Tutto il personale operante, comunicano da Palazzo di Città, è risultato negativo al tampone molecolare per COVID-19.Gli Uffici continueranno ad adottare le misure previste per il contenimento della diffusione del COVID-19, confidando sempre nella collaborazione dei cittadini tutti.