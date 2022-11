Confcommercio Corato ha annunciato l'istituzione, sul territorio, di uno sportello riservato agli imprenditori nel quale, previo appuntamento, sarà possibile calcolare e conoscere l'importo del credito d'imposta energia per la propria impresa.Il credito sarà calcolato in base ai consumi e tipologia di attività e sulla base dei documenti predisposti dalle imprese. Lo stesso potrà essere utilizzato, con specifico codice tributo, in compensazione per i pagamenti dell'impresa.Fra i documenti essenziali per il calcolo, da portare con sé all'appuntamento concordato, le fatture relative ai trimestri richiesti da confrontare tra gli anni 2019-2022 (anche tra diversi operatori) sono in formato pdf fattura semplificata, una visura camerale e naturalmente la tessera associativa Confcommercio. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo mail energia@confcommerciobari.it