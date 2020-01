Criminalità a Corato, minorenne blocca scippatore

Sarebbe stato l'ennesimo episodio di aggressione e furto da parte di un minorenne ai danni di una persona anziana quello avvenuto qualche sera fa nei pressi di viale Friuli a Corato se ad intervenire, e sventare l'atto, non fosse stato un coraggioso 12enne.Vittima del tentato scippo un'anziana donna che, mentre passeggiava con il suo cagnolino, e probabilmente in un momento di distrazione, è stata avvicinata da un minorenne che le ha bruscamene sottratto la borsa. Evidentemente indifesa e spaventata, la donna non è riuscita a reagire né ad opporre resistenza.La sottrazione non è però andata a buon fine. È stato un 12enne, che camminava a pochi metri di distanza, ad accorgersi del reato e ad intervenire con coraggio e non curante del rischio in cui avrebbe potuto imbattersi, inseguendo il coetaneo reo del furto fino a bloccarlo e recuperare la refurtiva.Restituita la borsa, con all'interno solo pochi effetti personali e qualche euro, alla donna, questo giovane eroe è riuscito ad evitare che un altro episodio di violenza ai danni di anziani e persone indifese si aggiungesse all'elenco dei reati perpetrati a Corato da parte di giovanissimi.