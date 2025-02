Consiglio comunale si torna in aula il 21

Si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione venerdì 21 febbraio 2025con inizio alle ore 16.00 ed occorrendo in 2^ convocazione martedì 25 febbraio 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNOSurroga della Consigliera Comunale De Benedittis Antonella. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità della Consigliera subentrante.Commissioni Consiliari Permanenti - Art. 25 e segg. dello Statuto e Artt. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica delibera n. 25/2024.Mozione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in merito all'art. 53 dello Statuto Comunale.Mozione sul dumping contrattuale nei call center, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale di Corato.Approvazione della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato inerente l'area in zona "C" al fg. 50 p.lla 60 e convenzione EEP. Richiedente Francesco Basile.Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.