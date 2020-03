Cristiano Militello strappa un sorriso ai coratini e all'Italia

Ci ha pensato Cristiano Militello col suo "Striscia lo Striscione" a regalare dei minuti di sorrisi e spensieratezza ai coratini, in una giornata di apprensione legata all'emergenza sanitaria in corso.Tanti sono i coratini ad essere apparsi sugli schermi di tutta Italia grazie al servizio realizzato lo scorso 1 marzo per le vie del centro di Corato e nello stadio di Ruvo di Puglia.Esilaranti le gag messe in scena dal volto di Striscia che ha accuratamente selezionato gli interventi più briosi e simpatici.Per poter visualizzare il servizio completo è possibile cliccare QUI