Da questa notte la disinfestazione larvicida e adulticida

La Sanb, la Servizi Ambientali Nord Barese, informa la cittadinanza che da questa notte verranno effettuate le operazioni di disinfestazione.Stanotte, 19 agosto, a partire dalle 23:30 è previsto l'intervento di disinfestazione adulticida, mentre nelle notti del 19, 20 e 21 agosto sarà effettuata la disinfestazione larvicida e deblatizzazione in tutta la città.Questa notte si raccomanda di:- tenere chiuse porte e finestre fino ad un'ora dopo l'esecuzione del trattamento- non circolare o sostare durante l'applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un'ora dopo il passaggio dell'apparecchiatura;- non esporre biancheria e coprire giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata;- tenere animali domestici all'interno o in zone protette.Per quanto riguarda invece la disinfestazione larvicida e per la deblatizzazione non sono necessarie precauzioni da parte dei cittadini.