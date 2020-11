«È De Benedittis che non ci vuole. È lui che parla di maggioranza a 15». Non sono dichiarazioni rilasciate in una intervista dall'ex candidato sindaco e attuale consigliere comunale eletto Vito Bovino, bensì quanto riportato in un audiomessaggio, evidentemente riservato alla stretta cerchia degli aderenti al partito di "Nuova Umanità", all'indomani di un intervento televisivo del sindaco De Benedittis.A parlare è Vito Bovino, leader della coalizione che ha ottenuto il 22% dei consensi (con oltre 6000 voti) al primo turno, e che si era reso disponibile a sostenere la maggioranza del sindaco De Benedittis blindandola di fatto a 18 consiglieri comunali. Numeri schiaccianti che avrebbero fortemente ridimensionato l'impatto dell'opposizione. La condizione ideale per una amministrazione con la voglia di arrivare a fine mandato senza alcun tipo di problema.L'idillio è durato poco e lo si era capito sin dall'allestimento della giunta. De Benedittis avrebbe sì incontrato anche il gruppo di Bovino ma quando ormai aveva già definito la sua squadra e la cosa non è piaciuta a "Nuova Umanità" & company. E pensare che il gruppo avrebbe molto gradito che lo stesso Vito Bovino fosse indicato come vice sindaco. Le cose, come è noto, sono andate in maniera diversa.La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, però, sarebbe la dichiarazione fatta in tv dal primo cittadino sulla composizione a 15 della maggioranza.Nell'audio messaggio, Bovino fa riferimento proprio alle dichiarazioni del sindaco. «Ha detto che la maggioranza è a 15 e quindi ci esonera a far parte di questa maggioranza. E noi ne siamo contenti» accenna l'ex candidato sindaco.E, ancora rivolgendosi ai suoi, continua: «Abbiamo sempre detto il meglio deve ancora venire. Per coerenza e linearità di principio abbiamo mantenuto la tesi del cambiamento. Ora i numeri ce li hanno e daranno dimostrazione. Siamo stracontenti di non far parte di questa avventura e questo viaggio. Gli abbiamo fatto questo grande regalo? Vai, proponiti. Certo è che già tra di loro si inizia rompere qualcosa....»E in un ulteriore audiomessaggio chiede ai suoi di precisare: «È De Benedittis che parla di 15, è lui che non ci vuole. Bovino voleva collaborare, non vorrei che la verità venisse distorta...»