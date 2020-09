De Benedittis chiama le forze del cambiamento: "Facciamo quadrato"

I risultati che provengono dalle urne delle amministrative regalano uno scenario ben delineato. Da un lato coloro che hanno scelto la continuità rispetto al passato anche non troppo recente e dall'altro coloro che desiderano voltare pagina.È una contrapposizione netta, di due modi di intendere la politica e la vita amministrativa molto distanti tra loro.Per la prima volta l'ex sindaco Perrone si ritrova a doversi confrontare personalmente con il secondo turno. L'ultima volta che il centrodestra non riuscì ad ottenere la vittoria al primo turno fu nel 2013. Le urne, nonostante l'anatra zoppa, affidarono la fascia tricolore a Renato Bucci che vinse contro Franco Caputo.Quest'anno non ci sarà anatra zoppa ma comunque un avvincente ballottaggio."Il cambiamento è già in atto" ha detto Corrado De Benedittis, felice del risultato che sta venendo fuori dalle urne."Guardiamo con fiducia al ballottaggio. Tutte le forze del cambiamento facciano quadrato per rendere forte questo cambiamento che è già cominciato. Mi appello a Bovino cui faccio i complimenti, a Longo che ci ha dimostrato amicizia, e a tutte le forze che li sostengono. Ma mando anche il mio saluto anche agli elettori del centrodestra chiedendo loro il sostegno perché voglio essere davvero il sindaco di tutta la città" ha dichiarato il candidato sindaco del centrosinistra.Dal suo comitato Vito Bovino, pur con il rammarico di non aver raggiunto l'obiettivo del ballottaggio, ha detto:" Siamo per il cambiamento e terremo fede a ciò che abbiamo detto dai palchi".Un modo per ribadire un no secco al centrodestra. Anzi, Lenoci, esponente di Puglia Popolare che ha ottenuto in lusinghiero risultato alle regionali, ha ribadito: "Personalmente dico no a Perrone".​Personalmente. Un avverbio che potrebbe dire tanto. Ma le urne non sono ancora state svuotate del tutto.