De Benedittis indossa la fascia: "Sarò sindaco dell'ascolto e delle scelte"

Alle 18.25 Corato ha finalmente salutato il suo sindaco, proclamato ufficialmente dal magistrato al termine delle operazioni dell'ufficio elettorale.Corrado De Benedittis è sindaco e ha ricevuto la fascia tricolore da suo padre, dinanzi ad una platea di ex sindaci, autorità civili, militari, religiose e tanti cittadini.Una cerimonia semplice al termine della quale il sindaco ha tracciato un primo orizzonte della sua azione amministrativa che sarà orientata su una impronta ecologica e in discontinuità con il passato.Fondamentale il passaggio nel quale il sindaco ha ribadito di voler essere il sindaco dell'ascolto di tutti i cittadini e delle scelte.CoratoViva ha seguito in diretta la cerimonia.