Deposito rifiuti nucleari, se ne discute in un dibattito con Mario Tozzi

La possibilità che scarti radioattivi finiscano sulla Murgia, non troppo lontano dal nostro territorio, è avversata non solo dalle istituzioni ma anche da movimenti ed associazioni ambientaliste, che si sono mobilitate sin da quando è trapelata la notizia.Gli interrogativi sono molteplici: Come si arriverà alla scelta dell'area idonea? Cosa prevede la procedura in atto? Quali implicazioni per i territori? Quali rischi? Quali opportunità?Se ne discuterà in un dibattito, lunedì 8 febbraio, a partire dalle ore 19,00, trasmesso in streaming sulla pagina Facebook de La Corrente, il gruppo politico di Terlizzi organizzatore dell'incontro.A cercare di far chiarezza sull'argomento Mario Tozzi, ricercatore CNR e noto divulgatore Scientifico televisivo, Salvatore Valletta presidente Ordine dei geologi della Puglia, Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato, Loretta Moramarco, Assessore all'Ambiente del Comune di Altamura e Francesco Tarantini, Presidente Parco nazionale dell'Alta Murgia. Con loro ci sarà anche Marco Carlucci, geologo e attivista de La Corrente.Avere piena conoscenza della situazione, che potrebbe avere importanti ricadute anche sul territorio della nostra città, così come di tutti i comuni che si affacciano sulla Murgia, può solo aiutare un dibattito sereno e costruttivo.